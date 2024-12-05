أحمد أمين يخوض منافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "مذكرات نشال" يعود الفنان أحمد أمين إلى منافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل جديد يحمل اسم مذكرات نشال من نوعية أعمال الـ1 إقرأ المزيد

يعود الفنان أحمد أمين إلى منافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل جديد يحمل اسم "مذكرات نشال" من نوعية أعمال الـ15 حلقة، وذلك بعد غيابه عن رمضان الماضي، حيث يضع أمين اللمسات الأخيرة على تحضيرات العمل تمهيداً لبدء تصوير أول مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة حسب الخطة التي وضعها القائمون على العمل.

اختار الفنان أحمد أمين تقديم الكوميديا الممزوجة بالفانتازيا خلال أحداث مسلسل "مذكرات نشال"، وهو اللون الذي تميز به، حيث يعود أمين بالزمن إلى الوراء 100 عام تقريباً خلال بعض من أحداث العمل، لاسيما وأنه يجسد شخصية لص تائب في زمن وجود الإنجليز بمصر، وذلك ليس بجديد على أحمد أمين الذي عاد بالزمن أيضاً إلى الوراء في أكثر من حلقة خلال أحداث مسلسله الأخير "الصفارة".

مسلسل "مذكرات نشال" يعرض في موسم دراما رمضان 2025، يشارك في بطولته الفنانة ركين سعد التي تلعب دور البطولة النسائية أمام أحمد أمين، وتم التعاقد أيضاً مع الفنانين صدقي صخر، حاتم صلاح، حمزة العيلي وعبد الرحمن محمد، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة، والعمل تأليف ورشة كتابة وإخراج حسام علي.