تواصل الفنانة غادة عبد الرازق التحضير لمسلسلها الجديد "شباب امرأة"، والذي سوف تخوض به الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025.
المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج أحمد حسن؛ ليكون هذا التعاون الثاني على التوالي بينهما، بعد النجاح الكبير الذي حققاه في مسلسل "صيد العقارب" رمضان الماضي.
وشاركت النجمة غادة عبد الرازق، محبيها ومتابعيها صورة لها عبر صفحتها على "إنستغرام" ظهرت من خلالها برفقة صناع العمل وهم يجلسون على طاولة كبيرة، وجاءت التعليق المرفق بها كالتالي "غادة عبد الرازق تستعد لتصوير رائعة شباب امرأة لرمضان 2025".
وتجسد غادة عبدالرازق خلال أحداث مسلسل «شباب امرأة» السيرة الذاتية لتحية كاريوكا، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي في حارة ومن المقرر أن تقع أحداثه في 15 حلقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غادة عبد الرازق تستعد لتصوير مسلسل شباب امرأة تواصل الفنانة غادة عبد الرازق التحضير لمسلسلها الجديد شباب امرأة والذي سوف تخوض به الموسم الدرامي الرمضاني إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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