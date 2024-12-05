غادة عبد الرازق تستعد لتصوير مسلسل شباب امرأة تواصل الفنانة غادة عبد الرازق التحضير لمسلسلها الجديد شباب امرأة والذي سوف تخوض به الموسم الدرامي الرمضاني إقرأ المزيد

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق التحضير لمسلسلها الجديد "شباب امرأة"، والذي سوف تخوض به الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج أحمد حسن؛ ليكون هذا التعاون الثاني على التوالي بينهما، بعد النجاح الكبير الذي حققاه في مسلسل "صيد العقارب" رمضان الماضي.

وشاركت النجمة غادة عبد الرازق، محبيها ومتابعيها صورة لها عبر صفحتها على "إنستغرام" ظهرت من خلالها برفقة صناع العمل وهم يجلسون على طاولة كبيرة، وجاءت التعليق المرفق بها كالتالي "غادة عبد الرازق تستعد لتصوير رائعة شباب امرأة لرمضان 2025".

وتجسد غادة عبدالرازق خلال أحداث مسلسل «شباب امرأة» السيرة الذاتية لتحية كاريوكا، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي في حارة ومن المقرر أن تقع أحداثه في 15 حلقة.