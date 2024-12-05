آخر لقاء للملحن محمد رحيم.. سجله قبل وفاته بأيام عرضت قناة الوثائقية الحلقة الأولى من بودكاست كلام في الفن عن الملحن الراحل محمد رحيم حيث تم تصوير الحلقة ق إقرأ المزيد

عرضت قناة الوثائقية الحلقة الأولى من بودكاست "كلام في الفن" عن الملحن الراحل محمد رحيم، حيث تم تصوير الحلقة قبل وفاته بأيام، مع الكاتب الصحفي محمد العسيري.

وكشف محمد رحيم، خلال البودكاست، تفاصيل حصوله على جائزة الألفية، مؤكدًا أن اللجنة قامت بإجراء استقصاء عن كل الأعمال العربية وليس المصرية فقط التي قدمت من عام 2000 وحتى عام 2024، وتم تصفية آلاف الأغاني وأخذوا منها 50 فقط، وظهر 10% من إنتاج الوطن العربي كله في هذا الاستقصاء خاص به.

وأشار إلى أنه بعد مرور 25 عامًا كان هناك نجوم مازالوا في بداياتهم، موضحًا أن أغنية "حبيبي ولا على باله" كانت تدخل في السباق مع أغاني عمر دياب، بينما أغنية "تملي معاك" حجزت مكانها لشريف تاج وكلمات أحمد على موسى، مؤكدًا أن فريق العمل كان رائعًا وعلى رأسهم عمرو دياب.