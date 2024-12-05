المخرج أحمد البنداري يحذر من التعاون مع محمد سعد نشر المخرج أحمد البنداري عبر حسابه بموقع Facebook تحذيرا لصناع الدراما من التعامل مع النجم محمد سعد واتهمه ب إقرأ المزيد

نشر المخرج أحمد البنداري عبر حسابه بموقع Facebook تحذيرا لصناع الدراما من التعامل مع النجم محمد سعد، واتهمه بسرقة فيلمه "الدشاش" ليقدمه مع مخرج ومنتج آخرين.

كتب أحمد البنداري عبر حسابه بموقع Facebook: "فيلم الدشاش ده اصلا اسمه كعب داير، وكان مترشحله نجوم تانية ياريتني كنت روحت لأي حد فيهم، المهم عن طريق صديق مشترك وديته لمحمد سعد تحت اسم (الحاوي) وكان سعد ترشيحي انا رغم تحذير ناس كتير من التعامل مع سعد كنت مصمم عليه و شايفه نقلة ليا و ليه".

وتابع: المهم بعد ٣ شهور شغل عليه من اللف على المنتجين بالتوازي شغل على التصور البصري كله directors treatment و visual file وشكل الشخصيات واللبس والديكور وطريقة الإخراج والمونتاج والـ color pallet وستوري بورد كاملة علشان اروح للنجم بتصور كامل للفيلم مش رايحين نهزر يعني، المهم بعد مكالمات و مواعيد كتير روحتلة البيت انا و المؤلف (اللي مش بالوم عليه لأنه بقاله كتير مستني فرصة من نجم المفروض انه كبير) المهم، المفروض السيناريو كان عاجب سعد جداً و متحمس له جداً خصوصاً انه كوميدي دراما مش فارس كوميدي زي كل افلامه.

وأضاف أحمد البنداري: وكان في شركة كبيرة و منتج كبير موافق على الفيلم بحذر طبعاً لسمعة محمد سعد مع المخرجين، لكني طمنته وقولت له ماتقلقش سعد عاجبه الفيلم ومتفقين على الخطوط العريضة كلها، وكان شرط سعد الوحيد ان المنتج مايعترضش على اجره الكبير، ده كان كلامه بالحرف.. المهم المنتج ده كلم سعد و اداله اكتر من ميعاد و سعد لغى كل المواعيد لأسباب مختلفة، لحد ما في يوم كلم هو المنتج وقاله إن الفيلم مش عاجبه وإن السيناريو ضعيف وإنه عايز يبقى يحدد معاه ميعاد على فيلم تاني (لما نجم المفروض كبير يقول لمنتج ان الفيلم اللي بقالي شهور مجننه معايا فيه انه فيلم ضعيف و وحش هو قتلي فرصي مع المنتج ده وقتها) المهم، لما المنتج كلمني وقال لي استغربت جدا لأن ده عكس كلامه ١٠٠٪؜، المهم بعدها كلمته قال لي نفس الكلام إنه الفيلم مش عاجبه ماحبتش اطول في المكالمة خصوصاً إن ده حقه إنه يعجبه فيلم او مايعجبوش مع انه مقالش كده من الأول بالعكس، والحمد لله على نعمة التكنولوجيا الواتساب كله موجود.

واستكمل أحمد البنداري: بس الغريب إني اكتشف بعد كدة ان الدشاش هو الحاوي مع مخرج تاني و منتج تاني ليهم كل الإحترام والتقدير والتمنيات بالتوفيق، مع الفارق في نجم كبير جدا مش هقول اسمه روحتله بفيلم، شوفت منه صراحة ووضوح في اللي عاجبه واللي مش عاجبه وقاري الفيلم كويس مش حد قاري و حاكيله الفيلم ده غير التزام رهيب في المواعيد مع انه حقيقي مش فاضي لحد اخر ٢٠٢٥ يعني ممكن مانشتغلش الفيلم ده اصلاً مع بعض لكن عرفني ليه الراجل ده محافظ على نجوميتة بقاله ٢٠ سنة تقريباً لأنه بيسمع للآخر وبيقرأ كويس وملتزم لأقصى الحدود.

واختتم أحمد البنداري كاتبا: ربنا يوفق الجميع و ده كان تحذير لأي صانع افلام من التعامل مع محمد سعد من غير ما يكون مأمن نفسه و مجهوده ١٠٠٪؜ لأن مجهودك والتزامك وصدقك دول شرفك في الشغلانة دي.. وهما اللي هيخلوك تعرف تحط صوابعك في عين التخين وتقول له كده غلط وعيب ومايصحش كده انت المفروض كبير والكبير مابيلفش و يدور.. عموما انا بعد الموقف ده و موقف شبيه حصلي السنة اللي فاتت بدعي و بقول يا رب ٥ مليون دولار و نبطل شغل.

يذكر أن "الدشاش" من إخراج سامح عبد العزيز وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن و تأليف جوزيف فوزي ومن المقرر ظهور محمد سعد خلال أحداث العمل بشكل مختلف تماما لجمهوره عن ما قدم من قبل حيث أن العمل يدور في إطار كوميدي تشويقي ويحمل العديد من المفاجآت.