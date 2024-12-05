نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أول أيام عرضه بالسينمات.. فيلم "الحريفة 2" يحقق إيرادات قياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "الحريفة2" الريمونتادا، بطولة الفنان نور النبوي ونور ايهاب وكزبرة وخالد الذهبي واحمد غزي، وعدد كبير من الفنانين، إيرادات كبيرة في أول أيام عرضه بدور العرض السينمائية.

حيث بلغت إيرادات الفيلم، أمس ما يقترب من الـ 3 ملايين و400 ألف و654 جنيهًا في أول أيام طرحه بالسينمات، ليتصدر بذلك الرقم المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر.

الحريفة 2

أحداث الحريفة 2

يأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا" ليستكمل رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز بإحدى البطولات الرياضية. تدور الأحداث حول انتقال الأبطال إلى عالم الجامعة لأول مرة، حيث يواجهون تحديات جديدة ويكتشفون أجواء مميزة في هذه البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يعودون لممارسة كرة القدم، ولكن هذه المرة مع انضمام لاعبين جدد من الجنسين إلى فريقهم، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق إلى القصة.

أبطال الحريفة 2

الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.