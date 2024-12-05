نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض مسلسل "إقامة جبرية" على منصة watch it في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة "watch it”، عن موعد عرض مسلسل "إقامة جبرية" بطولة الفنانة هنا الزاهد، على أن يكون اول أعمالها الدرامية في العام الجديد، وذلك يوم 8 يناير المقبل 2025.

والجدير بالذكر أن منصة “watch it” قد طرحت مؤخرًا البرومو الرسمي للمسلسل، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وأرفقت به تعليقًا:"مسلسل إقامة جبرية قريبًا على watch it ".

تفاصيل إقامة جبرية



يتألف المسلسل من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه آخر العام الحالي عبر منصة watch it ، وتتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة، وقد سبق للثلاثي التعاون في مسلسل سابق وأيضًا في فيلم جديد يتم انتظاره.

أبطال وصناع مسلسل "إقامة جبرية"

والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.



أحداث مسلسل “إقامة جبرية”



وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة.