نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. صدقي صخر ضيف برنامج "الراديو بيضحك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان صدقي صخر، اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضيفًا في برنامج "الراديو بيضحك"، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، والمذاع عبر إذاعة الراديو "9090"، ومن المقرر أن يكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياته الشخصية ومشواره الفني، كما يكشف عن كواليس أحدث اعماله الفنية، وهي المشاركة في بطولة مسلسل "رقم سري"، الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة "دي إم سي".

ونشرت الصفحة الرسمية للراديو "9090" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لـ صدقي صخر، وعلقت عليه:" استنوا الفنان صدقي صخر بكرة الخميس الساعة ٥ في حلقة جديدة من الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على الراديو 9090".

منشور الراديو 9090

أبطال مسلسل رقم سري

وضم مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.



قصة مسلسل رقم سرى

وتدور أحداث العمل الذي يعد امتداداَ لمسلسل «صوت وصورة» يسلط الضوء على قضية جديدة عن مخاطر الذكاء الاصطناعي وهي «المعاملات المالية» والتي تدور حول عمليات النصب والاحتيال على العديد من المواطنين من خلال خاصية الـ Ai الجديدة، وذلك بعدما ناقش الجزء الأول كثير من القضايا وأهمها قضية التحرش التي قامت ببطولتها الفنانة حنان مطاوع.