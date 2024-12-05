ماجد المهندس يقدم الأغنية الرسمية لفيلم "بضع ساعات في يوم ما" لـ هشام ماجد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الشاعر صابر كمال عن أحدث أعماله الغنائية، خلال الفترة المقبلة، وهي تعاونه مع المطرب ماجد المهندس، في الأغنية الرسمية لفيلم "بضع ساعات في يوم ما" بطولة الفنان هشام ماجد، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "كمال":قريبًا: أغنية فيلم (بضع ساعات في يوم ما) غناء الفنان: ماجد المهندس كلمات: صابر كمال، ألحان: محمد يحيى، توزيع: خالد نبيل، الفيلم تأليف: محمد صادق، إخراج: عثمان أبو لبن".

منشور صابر كمال



أبطال وصناع فيلم "بضع ساعات في يوم ما"

يشارك في بطولة فيلم «بضع ساعات في يوم ما» كل من هشام ماجد، ومي عمر، وهنا الزاهد، وأحمد السعدنين وناهد السباعي، وأسماء جلال، ومحمد الشرنوبي، وهدى المفتي، ومحمد سلام، ومايان السيد، وخالد أنور، ومن تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي.

أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما"

تدور قصة فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص المرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين في كل قصة، وذلك ضمن إطار رومانسي تشويقي.