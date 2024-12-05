نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برغم حبسه.. عصام صاصا يطرح دويتو غنائي مع محمود الليثي بعنوان "اللي مني مجضاضني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المطرب عصام صاصا أغنيته الجديدة "اللي مني مجضاضني" بمشاركة الفنان محمود الليثي، وهي سادس أغنية يطرحها خلال فترة حبسه.

حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور إصدارها على قناته الشهيرة على "يوتيوب"، حيث تجاوزت 157 ألف مشاهدة، واحتلت المركز السادس في قائمة التريند للأكثر استماعًا على المنصة.

أغنية “اللي مني مجضاضني” من كلمات مصطفي الجن، وتوزيع كيمو الديب

وتقول كلمات الأغنية كالتالي:

"أيامي عبارة عن درويلة وهمومي كثير أوّي بالكيلة محطوط في الدوّامة لوحدي وماحدش غيري شايل الليلة انصرني يارّبي وقوّيني ده أنا في الدنيا دي طالع عيني متحمّل بزيادة فوق طاقتي مابقولش لمخلوق إديني اللي منّي مجضّضني ع اللي شايفه يارب عيني إيه يا ناس عايزين إيه مني ده الغريب بيداوي جرحي وانتو ليه كارهينلي فرحي تهت مش عارف ملامحي نفسي مرّة تكبرونيملامحي نفسي مرّة تكبروني انتو ليه بتصغروني لو يهودي هترحموني انتو مش هتحسّوا خيري إلا لما تعاشروا غيري ياللي بعاملكو بضميري من بوقي بشيلها وبديكو ويا ريتو بيطمر يوم فيكم جدعنتي بتترد أذيّة وبتنسو اللي واقف جنبيكو على حسّي الكل بيعرفكو في حضوري وغيابي مشرفكو لو مرّة ذكرتوا في يوم اسمي الناس إجباري بتقدركو بعمل اللي ما يتعملش برضو منكم ما بتشكرشي كله ليه ما بيفتكرش باجي على نفسي وبعدي لو في وسط النار بودي وانتو دايما تقفوا ضدي".