نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Spotify يكشف عن ملخص Wrapped لسنة 2024 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغنية تامر عاشور "هيجيلي موجوع" تتوج كأغنية العام

أعلن Spotify عن ملخص Wrapped السنوي، الذي يسلط الضوء على تجارب الاستماع ويحتفل بالمستمعين والفنانين وصناع الموسيقى الذين حطموا الأرقام القياسية هذا العام وتركوا بصمة واضحة في أبرز اللحظات في المجتمع المصري.



يقدم ملخص Wrapped تجربة استثنائية للمستخدمين، حيث يعرض لهم بيانات استماعهم الخاصة على مدار العام، وصولًا إلى إعلان نتائجهم.

وفي هذا العام، يوفر Wrapped تجربة أكثر تميزًا للمعجبين، تساعدهم على اكتشاف اهتماماتهم الموسيقية بشكل أعمق.



مع ظهور العديد من الفنانين الجدد الذين حققوا شهرة واسعة في وقت قصير، يُعتبر عام 2024 عامًا مليئًا بالاكتشافات للمستمعين المصريين.

ومن هنا، يعرض Spotify لكم أهم الإحصائيات والنتائج التي شكلت المشهد الموسيقي في المجتمع المصري هذا العام.



عام الفنانين الصاعدين كان 2024 عامًا مميز للمشهد الموسيقى في مصر، حيث تمكن سبعة فنانين صاعدين على الظهور في قائمة أفضل 10 أغاني الأكثر استماعًا على Spotify Wrapped في مصر. ومع ذلك، أثبت نجوم مثل تامر عاشور ومحمود الليثي جاذبيتهم المستمرة إلى جانب المواهب الصاعدة.



حققت أغنية تامر عاشور الشهيرة "هيجيلي موجوع" نجاح كبير، لتسجل الأغنية الأكثر استماعًا في مصر، مؤكدة على براعة عاشور في الأغاني الرومانسية والحزينة.



احتلت أغنية إسلام كابونجا "ايوا يا حبيبتي وحشتيني" المركز الثاني، مما يعكس مدى ارتباط المستمعين وحبهم لموسيقى المهرجانات.

احتلت أغنية شهاب "عالعموم" المركز الثالث، محققة نجاحًا كبيرًا بفضل ألحانها الفريدة. وقد ساهم أسلوبه المميز في مزج الأنماط الموسيقية المختلفة في جعله من أبرز الفنانين لدى مستمعي جيل زد.



وفي المركز الرابع، جاء الفنان المصري TUL8TE بأغنيته الشهيرة "حبيبي ليه"، التي تمزج بين أجواء التسعينات واللمسات العصرية الحديثة.

وقد أثبت TUL8TE نجاحاته على مستوى عالمي من خلال تصدر Spotify Charts العالمية بأغانيه الجديدة التي تجمع بين الحداثة والحنين إلى الماضي.



واختتمت قائمة الخمسة الأوائل بأغنية "سيبك من اللي خلع"، التي تجمع بين موسيقى المهرجانات والشعبي، وهي من أداء محمود الليثي وعصام صاصا في فيلم "حمص وحلاوة".



أفضل الفنانين في مصر: سلطت قائمة Spotify Wrapped لعام 2024 للفنانين في مصر الضوء على مزيج ديناميكي من النجوم المخضرمين والفنانين الصاعدين، مما يعكس تنوع الأذواق الموسيقية للمستمعين في مصر. تصدر القائمة عصام صاصا، بينما حافظ عمرو دياب، "الهضبة"، على مكانته كأحد الأيقونات الأساسية بأغانيه الخالدة في المركز الثاني.



أما النجم الصاعد إسلام كابونجا، فقد احتل المركز الثالث بفضل أغانيه المميزة في عالم المهرجانات العصرية. وحظى تامر عاشور بشعبية كبيرة ليحتل المركز الخامس، بينما استمر مروان بابلو، الأب الروحي للتراب المصري، في تأكيد مكانته في المركز الرابع، تلاه رائد الراب المصري ويجز الذي تواصل أغانيه تصدر القوائم.



كما ترك الفنانون المحبوبون كايروكي، شيرين، ورامي صبري بصمتهم في Wrapped هذا العام أيضًا.

واختتم مُسلِم قائمة العشرة الأوائل، مؤثرًا الجماهير بصوته المميز.



ازدهار الالبومات المحلية هذا العام، كانت الألبومات العشرة الأكثر استماعًا في مصر جميعها من قبل فنانين مصريين. على مدار العام الماضي، ارتفع استماع الموسيقى المحلية في مصر على Spotify بنسبة أكثر من 85%، مما يوضح أن المستمعين المصريين يميلون إلى المواهب المحلية.

تصدر مروان بابلو قائمة Spotify Wrapped في مصر بألبومه "آخر قطعة فنية"، يليه ألبوم TUL8TE "كوكتيل غنائي للفنان تووليت حصريًا لحبايب قلبي". في المركز الثالث جاء ألبوم كايروكي "روما"، تلاه ألبوم تامر عاشور "تيجي نتراهن" في المركز الرابع، بينما اختتمت شيرين قائمة الخمسة الأوائل بألبومها "نساي".



يمكن للمستخدمين الوصول حصريًا إلى لـ Wrapped 2024 من خلال "For the Record" الخاصة بـ Spotify للحصول على جميع التفاصيل حول القوائم الرسمية لهذا العام، الحملة الإعلانية، تجارب المستخدمين والمبدعين، واتجاهات الاستماع العالمية.



لمعرفة المزيد حول نتائج ملخص Wrapped، راجع القوائم الكاملة أدناه:

أكثر الفنانين إستماعًا في مصر:

عصام صاصا

عمرو دياب

إسلام كابونجا

تامر عاشور

مروان بابلو

ويجز

كايروكي

شيرين

رامي صبري

مُسلِم



أكثر الأغاني إستماعًا في مصر:

“هيجيلي موجوع” لتامر عاشور

“ايوا يا حبيبتي وحشتيني” لإسلام كابونجا

“عالعموم” لشهاب

“"حبيبي ليه” لـTUL8TE

“سيبك من اللي خلع” لـمحمود الليثي

“يا زميلي” لـIImond

“ماتيجي اعدي عليكي”لـ TUL8TE

“ زماني صابني عيار” لمجدي الزهار

“ اللي نفسه فيا بيتي ميتوهش” لإسلام كابونجا

“عشري بيعني انا” لمجدي الزهار



أكثر الألبومات إستماعًا في مصر:

"آخر قطعة فنية" لمروان بابلو

"كوكتيل غنائي للفنان تووليت حصريًا لحبايب قلبي" لـTUL8TE

"روما" لكايروكي

"تيجي نتراهن" لتامر عاشور

"نساي" لشيرين

"يا قاهره" لـIImond

"Bye" لـIImond

"معايا هتبدع" لرامي صبري

" رايق" لحمزة نمرة

"أفضل أغاني 2024" لعفروتو

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