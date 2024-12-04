نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان العاصي لـ دوت الخليج الفني: "بشوف الحريفة الفن المصري.. وبحيي طارق الجانيني على الشجاعة الإنتاجية الرهيبة" (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - متحمسة الجزء الثاني من الحريفة يحقق نجاح الجزء الأول ويمكن أكتر

الممثلين بالحريفة حقيقيين وبحي طارق الجانيني على الشجاعة الإنتاجية الرهيبة.

من وجهة نظري أن الحريفة الفن المصري من تمثيل وإخراج وتأليف وغناء.

حضرنا مسلسل برغم القانون في 6 شهور ومع ذلك الوقت مكنش كافي بسبب كثرة مواقع التصوير.

كنت حاسه برغم القانون مسلسل أبدي واتوحدت مع ليلى نفسيًا وانسانيًا.

اتمنى الناس تقدر صعوبة الموضوع من بعد برغم القانون.

اتمنى أكون موجودة في رمضان هناك عروض ولكن خائفة.

حرصت الفنانة إيمان العاصي على التواجد لحضور العرض الخاص بفيلم الحريفة 2 بحضور أبطاله في إحدى سينمات 6 أكتوبر



والتقت عدسة دوت الخليج الفني بالفنانة إيمان العاصي للتحدث عن سبب تحمسها لحضور العرض الخاص لفيلم الحريفة 2 وتفاصيل الصعوبات التي واجهتها بمسلسل برغم القانون الذي حققت به نجاح كبير منذ عرض أولى حلقاته.



وإليكم نص الحوار:

ما سبب حماسك لمشاهدة الحريفة 2 ؟

شاهدت الجزء الأول من الحريفة وهذا سبب حماسي الشديد، متحمسة أشاهد فيلم يلاقي نفس النجاح مثل الجزء الأول ولكن إن شاء الله يكون أكثر.



بما اننا في العرض الخاص لـ فيلم الحريفة 2..وجهي كلمة لـ صناع الفيلم ؟



الممثلين حقيقيين جدًا كأنهم شخصيات الفيلم الحقيقية من أحمد غزي ونور النبوي ونور إيهاب وسليم الترك وعبد الرحمن عمر، وبحي طارق الجانيني على الشجاعة الإنتاجية الرهيبة منذ بداية الفكرة، وأعتقد أننا ك جمهور نحتاج مثل هذه الأفلام كتير.



من وجهة نظرك من حريفة في الفن ؟

أرى أن لدينا حريفة كتير جدًا، لدينا حريفة فن، تمثيل، غناء، إخراج، تأليف، ومصر لديها حريفة بشكل كبير سواء متواجدين حاليًا أو متوفيين، ومن وجهة نظري أرى أن الحريفة الفن المصري.



لو هتقدمي تجربة سينما لفريق نساء من ستختارين من الفنانين ؟



هختار سلمى أبو ضيف، تارا عماد، هدى المفتي، أسماء جلال.



حديثنا عن صعوبات برغم القانون ووقت تحضيره ؟



مبسوطة أننا بدأنا نحضر المسلسل منذ وقت طويل، بدأنا التحضير من شهر يناير والتصوير كان أخر شهر 6 وبالرغم من ذلك لم يكن هذا الوقت كافي بسبب كثرة مواقع التصوير، لأن هذا كان مرهق جدًا،تقريبًا 3 أو 4 لوكيشنات في اليوم الواحد خاصة ببورسعيد.



الخروج من الشخصية بيكون صعب فما الوقت الذي اخذتيه للخروج من شخصية ليلى ؟



شخصية ليلى ظلت مؤثرة بي لمدة طويلة، خصوصًا أنني كنت حاسه أن المسلسل ده أبدي مش هيخلص من كتر ما كنت بصور وقت طويل أوي، واتوحدت مع ليلى نفسيًا وإنسانيًا جدًا، كنت كئيبة في البيت ونادرًا ما اقوم بالخروج مع أصدقائي، واتمنى الناس تقدر صعوبة الموضوع من بعد برغم القانون.



بعد برغم القانون..ما الجديد الذي ينتظرك ؟

اتمنى أكون موجودة في رمضان، في عروض اتعرضت عليا ولكن بمنتهى الأمانة خايفة.