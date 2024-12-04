فن ومشاهير

ميرنا وليد تعتذر عن فارس يكشف المستور بسبب أزمة صحية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرنا وليد تعتذر عن فارس يكشف المستور بسبب أزمة صحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ميرنا وليد تعتذر عن إستكمال فارس يكشف المستور

تقدمت النجمة ميرنا وليد بإعتذار إلى الفنان القدير محمد صبحي عن عدم إستكمال العرض المسرحي "فارس يكشف المستور" والذي يعرض حاليا على مسرح مدينة سنبل.

41a4306553.jpg

ويعود سبب إعتذار ميرنا وليد عن عدم إستكمال العرض هي الآم بدأت تشعر بها وذلك لكثرة الإستعراضات التي قامت بأدائها خلال العرض المسرحي "قمر الغجر" والتي وصلت ل 7 إستعراضات والعرض تم تقديمه على خشبة مسرح البالون قبل إشتراكها في عرض "فارس يكشف المستور" مع الفنان القدير محمد صبحي.

e96ad97270.jpg

ومن جانبها أعربت الفنانة ميرنا وليد عن أسفها الشديد لهذا القرار وقالت: إعتذار فنان عن إستكمال  عمل يكون بطله الفنان القدير محمد صبحي هذا لا يأتي إلا بسبب قهري وسبب قهري جدا.

6f920552de.jpg

وأضافت ميرنا وليد: تشرفت بالتعاون مع قيمة وقامة فنية كبيرة لها ثقلها في عالم الفن والإبداع ليس في مصر فقط ولكن في العالم العربي بأكمله.

b32cf16cbe.jpg

وأوضحت "ميرنا" تعلمت من محمد صبحي الكثير والكثير خلال فترة تعاوني معه وهو أب وأخ لكل فنان يشاركه على خشبة المسرح.

2b2d653f7a.jpg

كما أوضحت "ميرنا" أن إستمراري في عرض "فارس يكشف المستور" حتى لا أكون سبب في توقف عمل ذو أهمية حتى ولو ليوم واحد وأصررت على الإستمرار حتى نهاية ديسمبر ويتم تدريب ممثلة زميلة أخرى على الدور.

57a8f95ee8.jpg

ؤأنهت ميرنا وليد حديثها كنت أتمنى أن أستكمل عرض "فارس يكشف المستور" حتى النهاية ولكني أتمنى النجاح للعرض بأكمله لأن بطله قيمة فنية كبيرة إسمها محمد صبحي كما أتمنى النجاح للفنانة التي ستقوم بأداء دوري بعد إعتذاري.

من ناحية أخرى قررت ميرنا وليد إستمرار أدائها قي عرض "فارس يكشف  المستور" نهاية شهر ديسمبر الجاري إلى أن يتم تدريب ممثلة زميلة أخرى على الدور.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا