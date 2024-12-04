غدا.. ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف يتألقان في دار الأوبرا المصرية



القاهرة - محمد ابراهيم - يقدم ثنائي العود الشهير دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفلًا موسيقيًا فريدًا تحت عنوان "بقعة سلام".

يقام الحفل في الثامنة مساء غد الخميس على المسرح الصغير، بمشاركة مجموعة من أبرز العازفين، حيث يبحر الثنائي بالجمهور في رحلة موسيقية تمتزج فيها مؤلفاتهما الخاصة بروائع عمالقة الفن العربي.

باقة من روائع عمالقة الفن



يقدم دينا وغسان خلال الحفل باقة مختارة من أعمالهما الخاصة التي تحمل طابعًا مميزًا يعكس التناغم الفريد بينهما. كما سيعزف الثنائي مقطوعات خالدة من روائع كوكب الشرق أم كلثوم، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الموسيقار فريد الأطرش، الموسيقار رياض السنباطي، والموسيقار محمد القصبجي. هذه المقطوعات ستأخذ الجمهور في رحلة إلى عالم الطرب الأصيل الذي يمتزج فيه الإبداع بالتاريخ.

أول ثنائي عربي يعزف على عود واحد



غسان اليوسف، الفنان السوري، وزوجته المصرية دينا عبد الحميد، يعدان أول ثنائي عربي يتميز بالعزف على آلة عود واحدة، وهو ما جعل منهما نموذجًا فريدًا في عالم الموسيقى.

الثنائي تتلمذ على يد أساتذة الموسيقى منذ طفولتهما، وشارك في مهرجانات دولية مرموقة منها مهرجان العود في تطوان بالمغرب، ومعهد الموسيقى بإسطنبول، ومهرجان العود الدولي الذي نظمته دار الأوبرا المصرية، فضلًا عن مهرجان الموسيقى العربية.

إسهامات فنية بارزة



إلى جانب الحفلات، ساهم الثنائي في أحداث ثقافية وتاريخية بارزة، منها تدشين الكشف الأثري للملك بسماتيك في المتحف المصري.

كما شاركا في إحياء حفل ختام الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون، الذي أقيم في مدينة جرش الأثرية بالأردن، حيث نالا إشادة واسعة من الجمهور.

فصل خاص لتعليم العود



يحرص الثنائي على نقل خبراتهما للأجيال الجديدة من خلال فصل مخصص لتعليم آلة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية. كما قدما حفلات ناجحة في مختلف الأماكن الثقافية بمصر، حيث حظيا بإعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء، مما يرسخ مكانتهما كأحد أهم رموز الموسيقى العربية الحديثة.