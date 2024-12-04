انت الأن تتابع خبر اتصدمت واتضايقت علشان أنا أهلاوي.. كزبرة يعلق على احتفال لاعبي الزمالك بالفوز على أغنيته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق مغني المهرجانات كزبرة على احتفال لاعبي نادي الزمالك بالفوز على أنغام أغنيته حبيبي لو زعلان، وكشف عن رد فعله خاصةً وأنه من مشجعي النادي الأهلي وانقسمت مشاعره بين الفرحة بنجاح أغنيته والحزن من أجل خسارة النادي المفضل له،

كزبرة يعلق على احتفال لاعبي الزمالك بالفوز على أغنيته

علق مغني المهرجانات والفنان كزبرة على احتفال لاعبي الزمالك بالفوز على نغمات أغنيته "حبيبي لو زعلان" وعبر عن سعادته بنجاح الأغنية وحزنه في الوقت ذاته بسبب خسارة النادي الأهلي، وذلك في لقائه مع برنامج عرب وود على هامش العرض الخاص لفيلم الحريفة 2 وقال كزبرة في تصريحاته: "مكنتش متخيل إنهم يضايقوني بالأغنية بتاعتي واتصدمت.. ومكنتش عارف أفرح عشان الأغنية تريند ولا أزعل علشان الأهلي خسر بس الزمالك نادي كبير وأي حد يبقى ليه الشرف لو هما غنوا أغنيته يعني".

تصريحات كزبرة

العرض الخاص لـ فيلم الحريفة 2

من الجدير بالذكر أن احتفل كزبرة ونجوم فيلم الحريفة 2 بالعرض الخاص بالفيلم أمس الثلاثاء في إحدى سينمات القاهرة وشهد العرض الخاص حضور أبطال الفيلم مع عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على مساندتهم في العرض الخاص ومن أبرزهم نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، آسر ياسين وزوجته وأولاده، خالد النبوي، إيمان العاصي وابنتها، وغيرهم عدد من نجوم الفن.

تفاصيل وأبطال فيلم الحريفة 2