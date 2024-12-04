انت الأن تتابع خبر اليوم.. أحمد سعد يطرح أغنية جاري البحث من فيلم أخر نيزك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد المطرب أحمد سعد لطرح أغنية جديدة له اليوم بعنوان جاري البحث من فيلم أخر نيزك، وذلك وفقًا لما أعلنه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أحمد سعد يطرح أغنية جاري البحث اليوم

وكتب أحمد سعد في منشوره الذي يرصده موقع تحيا مصر: "جاري البحث، أغنية فيلم أخر نيزك، النهاردة الساعة ٦ على يوتيوب وكل المنصات"، وقد حاز المنشور على إعجاب عدد كبير من الجمهور والمتابعين الذين أعربوا عن حماسهم لسماع الأغنية فور طرحها.

بوستر أغنية جاري البحث للمطرب أحمد سعد

يضم فيلم "آخر نيزك" نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم محمد عز، حمزة العيلي، أحمد عبد الله محمود، محسن منصور، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، نرمين شوقي، اللبناني جاد أبو علي، التونسي نجيب بالحسن، ومن إخراج ميدا، وإنتاج شركة لايت إينجنن.

تعليق أحمد سعد على ظهور زوجته معه في أحد الإعلانات

وسبق وأن علق المطرب أحمد سعد تعليقًا طريفًا على ظهور زوجته علياء معه في أحد الإعلانات لأول مرة كضيفة شرف، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب أحمد سعد في منشوره ده اول ظهور للمدام علياء وهي بتحاول تطلع سلم المجد في أول ظهور ليها كضيفه شرف في آخر إعلان معايا لو سمحتوا لو في أي مسلسلات او أفلام عايزينها ينسقوا معايا الأول عشان أنا اللي هقعد بالعيال.

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