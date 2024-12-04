فن ومشاهير

روائع كوكب الشرق في ذكرى ميلادها بالأوبرا

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القاهرة - محمد ابراهيم - تجسيدًا لمسارات الثقافة المصرية الخاصة بالاحتفاء برموز الإبداع الغنائي تحتفل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد بذكرى ميلاد سيدة الغناء العربي أم كلثوم خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى المقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي في الثامنة مساء الخميس 5 ديسمبر على المسرح الكبير.

 

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تفاصيل الحفل

 

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أهم أعمال كوكب الشرق التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين منها للصبر حدود، اسأل روحك لـ محمد الموجي، انساك موسيقى فات الميعاد لـ بليغ حمدي، الأطلال لـ رياض السنباطى، يا مسهرني لـ سيد مكاوي، أمل حياتي لـ محمد عبد الوهاب أداء هند النحاس، إيناس عز الدين، غادة آدم، منار سمير، إيمان عبد الغني وعازف الكمان إيهاب صبحي.

تفاصيل فعاليات دار الأوبرا 

 

يشار أن دار الأوبرا المصرية أعدت مجموعة من الفعاليات المميزة لإحياء ذكرى عمالقة الموسيقى والغناء العربي خلال موسمها الفنى 2024 - 2025 بهدف تكريم ايقونات الإبداع وتخليد اسماء الراحلين منهم.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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