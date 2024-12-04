نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عرض فيلم "الحريفة2" بجميع دور العرض السينمائية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستقبل دور العرض السينمائية المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر، الجزء الثاني من فيلم "الحريفة"، بطولة الفنان نور النبوي ونور إيهاب وكزبرة وخالد الذهبي وأحمد غزي، وعدد كبير من الفنانين.

الحريفة 2

أحداث الحريفة 2

يأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا" ليستكمل رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز بإحدى البطولات الرياضية. تدور الأحداث حول انتقال الأبطال إلى عالم الجامعة لأول مرة، حيث يواجهون تحديات جديدة ويكتشفون أجواء مميزة في هذه البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يعودون لممارسة كرة القدم، ولكن هذه المرة مع انضمام لاعبين جدد من الجنسين إلى فريقهم، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق إلى القصة.

أبطال الحريفة 2

الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.