صدقى صخر يتعاون مع أحمد أمين في "مذكرات نشال" رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان صدقى صخر في بطولة مسلسل "مذكرات نشال" بطولة الفنان أحمد أمين، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2025، وهو من إخراج حسام على، وإنتاج أروما استديوز، ويعد صخر ثانى المتعاقدين على المشاركة في بطولة المسلسل إذ تعاقدت من قبل الفنانة ركين سعد.

تفاصيل مسلسل "مذكرات نشال"



مسلسل «مذكرات نشال» ينتمي لنوعية أعمال الفانتازيا، ومن المقرر ان يعلن عن باقي الأبطال المشاركين خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال صدقى صخر

يذكر أن آخر أعمال صدقى صخر مسلسل "رقم سري" يضم نخبة من النجوم، منهم: ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، رامي الطمباري، رضوى جودة، وعزت زين. العمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد عبد التواب.