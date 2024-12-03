أحمد مجدي: "الإنتاج السينمائي مش تجارة هو المفروض يبقى صناعة"

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أحمد جودة - القاهرة -



أكد الفنان أحمد مجدي، أن الإنتاج السينمائي لا ينبغي التعامل معه كتجارة بحتة، بل يجب أن يُنظر إليه كصناعة قائمة على الإبداع والتخطيط، كما أوضح مجدي أن السينما تلعب دورًا محوريًا في تشكيل الوعي المجتمعي وتعكس ثقافة الشعوب، مما يجعلها تحتاج إلى رؤية إنتاجية تعتمد على دعم المواهب والاهتمام بجودة المحتوى، وليس مجرد البحث عن أرباح سريعة.



حيث قال "مجدي" في تصريحات صحفية: "الإنتاج السينمائي في مصر مسؤلية على كل المنتجين مش تجارة، هو المفروض يبقى صناعة وجزء منها بيكون استثمار من خلال الفلوس اللي بتتعمل على المدى الطويل".



و أضاف: "و المكسب السريع في صناعة السينما دايما بينتج حاجات رخيصة وملهاش قيمة ومش بتعيش وده اللي بحاول أهرب منه".



حيث جاء تصريح مجدي في سياق النقاش حول أهمية تطوير الإنتاج الفني في العالم العربي، ودوره في المنافسة العالمية.

الفنان أحمد مجدي

أحدث أعمال الفنان أحمد مجدي

يذكر أن أحدث أعمال أحمد مجدي، مسلسل "نقطة سودة" الذي تدور أحداثه حول رضوى وشقيقها صلاح يضعان خطة شيطانية للانتقام من عائلة السيوفي وإمبراطوريتها، لكن تلك الخطة تجد محاولة للتصدي لها من قبل الثنائي عمر وعلي السيوفي، وهو ما يتسبب في انعطاف الأمور بشكل خطير، حينما يقع الثنائي رضوى وعمر في حب بعضهما رغم العداء المشتعل بين الطرفين.

أبطال مسلسل "نقطة سودة"



يشارك في بطولة مسلسل نقطة سوداء، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور، ومازن عبد الناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.