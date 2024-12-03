نسمة محجوب تطلق أغنيتها الجديدة "الناس حواديت"

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أحمد جودة - القاهرة - أبهرت الفنانة نسمة محجوب جمهورها بإطلاق أغنيتها الجديدة "الناس حواديت"، والتي طرحتها عبر منصة "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة، بالإضافة إلى محطات الراديو.

تأتي الأغنية بطابع اجتماعي مختلف يبرز موهبة نسمة في تقديم رسائل عميقة من خلال صوتها المميز وأدائها الراقي.

تفاصيل فريق العمل



الأغنية من كلمات الشاعر سالم الشهباني، وألحان الموسيقي الموهوب كريم نيازي، فيما تكفل كريم أسامة بتوزيعها الموسيقي. تولت شركة "ديجيتال ساوند" توزيع الأغنية إلكترونيًا لتصل إلى جمهور واسع عبر مختلف المنصات.

أسلوب جديد ومميز



قدّمت نسمة محجوب أغنية "الناس حواديت" بأسلوب جديد يمزج بين العمق الاجتماعي والرؤية الفنية المبتكرة. وتُبرز الأغنية التنوع في حياة الناس وحكاياتهم، وهو ما يتضح في كلماتها المؤثرة التي تقول:

"الناس حواديت حكايات الدنيا بتكتبها.. الناس شبابيك وبيوت مقفولة على صحابها.. الناس أسرار جوابات ما تبان من عنوانها.. الناس أعمار وساعات مرهونة بزمانها."

الترويج للأغنية على إنستجرام



قامت نسمة بالترويج للأغنية من خلال حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث نشرت فيديو دعائيًا إلى جانب الملصق الترويجي، معلقة: "الناس حواديت، حكايات الدنيا بتكتبها.. أغنية جديدة | 03.12.2024". التفاعل الكبير من جمهورها على المنصات يعكس الشغف الذي ينتظره محبوها مع كل عمل جديد.

رسائل اجتماعية عميقة

"الناس حواديت" ليست مجرد أغنية بل تجربة فنية تتناول العلاقات الإنسانية بطريقة عميقة، وتسعى لإبراز فكرة الاختلاف والتشابه بين البشر رغم أنهم يعيشون على نفس الأرض.

الأغنية تؤكد أن لكل شخص حكاية تستحق أن تُروى، وأننا جميعًا نعيش حيوات مترابطة رغم المسافات الظاهرة.