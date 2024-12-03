تعرف على موعد بدء عرض مسلسل "فقرة الساحر"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة يانجو بلاي عن العرض الحصري لمسلسل “فقرة الساحر”، الذي يضم نخبة من النجوم، ومن المقرر إنطلاق عرضه بدءً من يوم الخميس 19 ديسمبر الجاري.

البوستر الرسمي لمسلسل “فقرة الساحر”



أزاحت منصة يانجو بلاي الستار عن البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد “فقرة الساحر”، ومن المقرر عرضه قريبًا بشكل حصري.



وتصدر البوستر النجوم علي قاسم، طه دسوقي، وأسماء جلال، في إطلالة مشوقة أثارت حماس الجمهور.



حيث شارك الحساب الرسمي للمنصة على إنستجرام البوستر مع تعليق: “في ناس طماعين.. وفي إحنا.. البوستر الرسمي لمسلسل فقرة الساحر.. من أعمال يانجو بلاي الأصلية”.

البوستر الرسمي لمسلسل “فقرة الساحر”

أبطال وصناع مسلسل "فقرة الساحر"

مسلسل “فقرة الساحر” يضم مجموعة مميزة من النجوم، يتصدرهم طه دسوقي، أسماء جلال، وعلي قاسم، وهو من تأليف إياد صالح، ويتكون المسلسل من 8 حلقات، ومن المقرر عرضه حصريًا على منصة يانجو بلاي.

برومو مسلسل “فقرة الساحر”

نشر الفنان طه دسوقي البرومو التشويقي الأول لمسلسل “فقرة الساحر”، والذي يعد أحدث أعماله الفنية من إخراج تامر محسن، الذي يعود بهذا العمل بعد غياب طويل عن الدراما.



وكتب طه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: “توكلنا على الله.. استنونا في مسلسل فقرة الساحر من أعمال يانجو بلاي الأصلية قريبًا”.