ريهام عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والده:" زي النهاردة فهمت معني كلمة ظهري إتكسر"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة ريهام عبدالغفور، على إحياء ذكرى وفاة والدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم العام الماضي 2023، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ريهام صورة جمعتها بوالدها الراحل، وعلقت عليها قائلة:" زي النهاردة فهمت معني كلمة ظهري إتكسر

فهمت معني كلمة خوف فهمت يعني ايه الواحد يكبر فاجأة فهمت كلمة الحياة مبقاش ليا طعم فهمت كلمة مش حاسه بأمان فهمت الوجع كل يوم يا أبويا بتأكد إن الخسارة كبيرة أو ي وغير محتمله

كل يوم بستناك ترجع عشان احكيلك بحبك يا أحن وأطيب وأكرم وأعظم أب".

وأضافت:" وحشتني أو ي يا حبيبي ووحشني أو ي إحساسي وانت جنبي

ربنا يسعدك في الجنة يارب أسألكم الفاتحة والدعاء".

منشور ريهام عبدالغفور







وفاة أشرف عبدالغفور

يشار أن الفنان أشرف عبدالغفور رحل عن عالمنا في 3 ديسمبر العام الماضي 2023، نتيجة تعرضه لحادث سير، عن عمر ناهز ال 81 عاما.



آخر أعمال ريهام عبدالغفور



وكان آخر أعمال ريهام عبد الغفور هو مسلسل "رشيد" الذي قدمت بطولته مع محمد ممدوح في رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ومن تأليف وسام صبري وإخراج مي ممدوح، وايضا شاركت في فيلم ليلة العيد مع يسرا، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي درامي، ناقش عدد من القضايا المهمة الخاصة بالمرأة، وضم عدد من النجوم منهم سيد رجب، عبير صبري، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، والعمل من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج أحمد السبكي.