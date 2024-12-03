ضمن فعاليات وزارة الثقافة.. الأوبرا تقدم العرض الجديد ”البعد الآخر” فى ثلاث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:36 مساءً - فى إطار توجهات وزارة الثقافة لدعم الأعمال الإبداعية الجديدة تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد لأول مرة العرض الجديد " البعد الآخر " لفرقة الرقص المسرحى الحديث المصرى من تصميم وإخراج مناضل عنتر وذلك في الثامنة مساء ايام الأربعاء والخميس والجمعة ٤، ٥ ،٦ ديسمبر علي مسرح الجمهورية، تصميم ديكور أحمد زايد وتصميم إضاءة رضا إبراهيم.

تدور فكرة العرض حول رحلة حسية داخل عقل مصاب بالتوحد، حيث تتشابك العزلة والفوضى الحسية مع لحظات التركيز العميق، لينتهى العرض بتعايش متناغم بين عالمه الداخلى وواقعه الخارجي.

ويكمن الهدف من العرض فى تقديم فهم أعمق لتجربة التوحد من منظور حسى وعاطفي، حيث يستكشف الجمهور التحديات والصراعات الداخلية التي يعيشها المصاب بالتوحد ، وكذلك لحظات الجمال والتركيز العميق ،بما يعزز التعاطف وكسر الحواجز حول فهم التوحد ، مع إبراز قوة وامكانات الأشخاص المصابين بالتوحد في التكيف مع عالمهم الخاص والعالم الخارجي.

ويشارك بالعرض كلا من عمرو بتريك - محمد على - أحمد محمد محمود - محمد سمير - شريف محمود - مصطفى أمين - مينا ثابت - كريم أسامه -مريم أسامه - مرام حسنى - حبيبة سيد - رحمة عصام - فرح أحمد وآيه أحمد .

يذكر ان فرقة الرقص المسرحى الحديث المصرى

تعتبر هي الفرقة الأولى من نوعها فى الوطن العربي وقد أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها موضوعات متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وغيرها ، وتأسست في عام ۱۹۹۳ بتكليف من وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية حيث تم تكليف الفنان وليد عوني بالعمل كمدير فنى ومخرج مصمم بالفرقة منذ إنشائها ويعتبر الفنان وليد عوني هو الأب الروحي للرقص المعاصر في مصر. قدمت الفرقة أكثر من ٢٦ عرضاً فنياً وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية والأوبرات العالمية. سافرت إلى معظم الدول الأوروبية والعربية منها "الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، كوريا و قدمت عروضها على أكبر وأهم المسارح والأوبرات الدولية كما حازت الفرقة على العديد من الجوائز بالمهرجانات المحلية والدولية والأوروبية والعربية .