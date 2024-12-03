وزير السياحة والآثار يلتقى محافظ جنوب سيناء بمقر المحافظة بمدينة شرم الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:36 مساءً - التقى وزير السياحة والآثار بمحافظ جنوب سيناء بمقر المحافظة بمدينة شرم الشيخ، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لدفع الحركة السياحية الوافدة. كما تناول اللقاء آليات تكثيف الفعاليات والأحداث السياحية المختلفة في مدن المحافظة.

وأعرب الوزير عن سعادته بما تشهده مدينة شرم الشيخ من زخم كبير بفضل الأحداث والفعاليات المميزة التي تستضيفها، مشيرًا إلى أهمية هذه الفعاليات في تسليط الضوء على الإمكانيات السياحية المتنوعة التي تتميز بها محافظة جنوب سيناء.