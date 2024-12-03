تعزيز قيم المواطنة في نقاشات قصور الثقافة بالمنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:36 مساءً - ضمن أنشطة وزارة الثقافة، عقد بيت ثقافة شركة النيل بالمنيا، لقاء بعنوان "تعزيز قيم المواطنة والانتماء" بمدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف الثانوية العسكرية، في إطار أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

شارك في اللقاء كل من الشيخ جمال عبد الحميد من علماء الأزهر الشريف، وعضو لجنة صانعي السلام، عمر الزيني، عضو اللجنة، والقس بولس نصيف، ممثل الكنيسة الكاثوليكية.

استهلت الفعاليات بكلمة للحسيني حسن، مدير بيت شركة النيل، أشاد خلالها بالتعاون المثمر بين الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومؤسسات المجتمع المدني، لتسليط الضوء على الموضوعات المهمة التى تستهدف فئة الشباب.

وفي كلمته تحدث الشيخ جمال عبد الحميد، عن أهمية نشر الوعي وترسيخ القيم الأخلاقية لدى النشء والشباب، مشيرا أنها مسئولية جماعية من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة ونبذ العنف والتطرف الفكري.

من ناحيته تناول القس بولس، أهمية ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإيجابية التي تدعو إليها جميع الأديان السماوية، مشيرا إلى ضرورة تكاتف المؤسسات المجتمعية كي تتحق المعادلة الأهم لدعم القيم الأخلاقية لدى الشباب.

واختتم اللقاء المقام ضمن برنامج فرع ثقافة المنيا، برئاسة رحاب توفيق، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، بحديث لعمر الزيني، عن أهمية التنشئة السليمة، ودورها في تكوين شخصية الفرد، مؤكدا أهمية الرقابة الأبوية من أجل تصحيح مسار الأبناء وتعديل السلوك.