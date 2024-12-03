انت الأن تتابع خبر مسلسلات رمضان 2025.. دياب ضيف شرف في «ظلم المصطبة» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انضم الفنان دياب، لفريق عمل مسلسل «ظلم المصطبة» بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور، كضيف شرف، والمقرر عرضه في النصف الأول من شهر رمضان 2025.

ويجسد دياب

شخصية محورية في أحداث العمل الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة

تدور قصة مسلسل ظلم المصطبة في إطار دراما اجتماعية عن العادات والتقاليد والعرف، حيث يناقش المسلسل العادات الظالمة الأعراف التي يُحكم بها في الأرياف والأقاليم، والبعيدة عن القانون والشرع في إطار اجتماعي مليء بالحكايات المشوقة.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة