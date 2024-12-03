انت الأن تتابع خبر ريهام عبد الغفور تحى ذكرى وفاة والدها الأولى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كتبت ريهام عبدالغفور في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: زي النهاردة فهمت معنى كلمة ظهري إتكسر.. فهمت معنى كلمة خوف.. فهمت يعني إيه الواحد يكبر فاجأة.. فهمت كلمة الحياة مبقاش ليها طعم.. فهمت كلمة مش حاسه بأمان.

أضافت: فهمت الوجع.. كل يوم يا أبويا بتأكد إن الخسارة كبيرة أوي وغير محتملة.. كل يوم بستناك ترجع عشان أحكيلك.. بحبك يا أحن وأطيب وأكرم وأعظم أب.. وحشتني أوي يا حبيبي ووحشني أوي إحساسي وأنت جنبي.. ربنا يسعدك في الجنة يارب.. أسألكم الفاتحة والدعاء.