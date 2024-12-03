انت الأن تتابع خبر العرب محيي إسماعيل: "أدعو الأدباء والمفكرين لقراءة رواياتي الست التي إستغرقت سنوات من العمل" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا الممثل المصري محيي إسماعيل الأدباء والمفكرين لقراءة رواياته الست، التي إستغرقت كل واحدة منها ثلاث سنوات كتابة.

، و أكد أن رواياته منشورة ولكنها غير متعهدة من دار نشر محددة.

كما تحدث عن ريادته في أداء الأدوار النفسية المعقدة، مؤسسًا منهج "السيكودراما" منذ خمسين عامًا، و كانت آخر أعماله السينمائية كان فيلم "الكنز: الحب و المصير" عام 2019، بمشاركة مجموعة من الممثلين و إخراج المخرج المصري شريف عرفة.

و كانت تلك التصريحات خلال ظهوره في برنامج "بره الصندوق" مع بشرى .