القاهرة - محمد ابراهيم - رمضان 2025.. ماجد المصري يكشف تفاصيل دوره في مسلسل “إش إش”

يستعد الفنان ماجد المصري لخوض تجربة درامية جديدة في موسم رمضان 2025، من خلال مشاركته في بطولة مسلسل "إش إش"، ولقد كشف "المصري" في تصريحات صحفية عن بعض ملامح شخصيته بالعمل، مشيرًا إلى أن الدور يحمل تحديًا جديدًا ويختلف عن الأدوار التي قدمها سابقًا.

و لقد تحدث "المصري" عن دوره قائلًا: "أنا بعمل عمايل في "إش إش"، عامل شخصية المعلم رجب الجريتلي، هتشوفوا حاجة السنة دي مختلفة شكلًا وموضوعًا".



و تابع: "دور مهم جدًا بالنسبة لي".

أبطال مسلسل "إش إش"

يشارك في بطولة "إش إش" إلى جانب مي عمر عدد من النجوم، من بينهم:

- ماجد المصري

- هالة صدقي

- شيماء سيف

- انتصار

- إدوارد

- علاء مرسي

- محمد الشرنوبي

- طارق النهري

- عصام السقا

- إيهاب فهمي

- دينا

المسلسل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال الفنان ماجد المصري



ويذكر أن آخر أعمال الفنان ماجد المصري، هو مشاركته في مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "محارب"



وشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:حسن الردار، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعى، نرمين الفقي، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد،ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، إنتاج أحمد السبكي.

أحداث مسلسل “محارب”



ويدور أحداث مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش معأسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.