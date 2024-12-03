نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نورهان تكشف سبب غيابها عن التمثيل 6 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت الفنانة نورهان خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية وتركيزها مع أسرتها.

وقالت نورهان: "كنت موجودة ولكني كنت مهتمة أن أكون مع أسرتي، وأن أكون بجوار ابني في هذه المرحلة، وكنت أشعر أنني قدمت عددا من الأعمال الفنية التي نالت رضا المشاهدين، والراحل ممدوح الليثي رئيس قطاع الإنتاج الأسبق وقف بجواري ودعمني".

وتابعت: “غبت عن الساحة الفنية لمدة ست سنوات وكنت بربي ابني وعملت علاقات اجتماعية كثيرة وقربت من ربنا وفهمت نفسي، واتجهت إلى تدريس الدراما والمسرح للأطفال، وأنشأت مشروعي الخاص لهذا الأمر من أجل تدريب الأطفال، ومعي فريق عمل يساعدني وأقوم بتدريب الأطفال على كيفية النجاح في الحياة من خلال العمل الدرامي والمسرحي".

فيما يتعلق بقرارها الابتعاد عن الفن، وما إذا كانت نادمة على ذلك، قالت: "لم أندم وعندما عدت كان في عدد من العمال منها هبة رجل الغراب، وابن حلال، وألف ليلة وليلة، وأنا دائما مشغولة مع أسرتي وابني وأيضا أعمالي الفنية، وخلال فترة انقطاعي لم أفقد حماسي في هذه الفترة وكنت شغوفة ومحبة للفن، وكنت أشارك الأطفال تعليمهم وتدريبهم وحصلت على جوائز".

أشارت نورهان إلى أن موهبتها الفنية بدأت بالظهور منذ طفولتها قائلة: "كنت بنت وحيدة ووالدتي حرصت على نجاحي وكنت متميزة في الفنون، وقاموا بتدريبي على الموسيقى، وأنا خريجة مدرسة راهبات، وكنت منطوية وبدايتي بالفن من خلال برامج الأطفال في ماسبيرو، وأول عمل درامي لي هو ألف ليلة وليلة".