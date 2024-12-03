نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو عابد: تجربة المشاركة في تأليف "موعد مع الماضى" مختلفة وجديدة واستفدت منها الكثير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان والكاتب عمرو عابد عن تفاصيل مشاركته في تأليف المسلسل المرتقب "موعد مع الماضي"، الذي يجمعه في الكتابة بمحمد المصري ويمنى خطاب، ومن المقرر عرضه على منصة نتفليكس ابتداءً من 6 ديسمبر الجاري.

الفنان والكاتب عمرو عابد

أبطال وصناع مسلسل "موعد مع الماضي"

يضم نخبة من النجوم، بينهم آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء، تامر نبيل، وهدى المفتي إلى جانب النجمة صبا مبارك، والمسلسل من إخراج سدير مسعود.

أبطال مسلسل “موعد مع الماضي”



وكشف "عابد" عن تجربته قائلًا: "تجربة كتابة مسلسل موعد مع الماضى كانت مختلفة كليًا، من حيث المشاركة مع محمد المصرى المؤلف الأساسى، أو يمنى خطاب زميلتى في ورشة الكتابة، تجربة جديدة، استفدت منها الكثير، العمل مع أشخاص موهوبة مثل المصرى ويمنى كان ممتع وسهل، خاصة أننى أعمل كـ كاتب فقط في العمل وليس ممثل أيضًا في العمل".



وتابع عابد: "التركيز على الشخصيات في مسلسل موعد مع الماضى كان مختلف، خاصة وأن العمل مبنى على جريمة قتل وإشارة أصابع الاتهام لـ شقيق الضحية، مما يولد الانتقام مع خروجه من السجن، وبالرغم من أن القصة تبدو سهلة، ألا أنه كان يجب علينا التركيز أن لا نقع في منطقة الخير والشر أو الأبيض والأسود، المنطقة الرمادية في المطلق، ويجب على كل شخصية منهم أن تقع تحت ضغوط مختلفة، وتحاول حماية نفسها مما يحدث حولها".

و أضاف عابد: "اختيار الممثلين يقع على عاتق المخرج ويشاركه المؤلف أو الشخص المسوؤل عن الـ Casting، ولكن هنالك بعض الشخصيات التي لن أفصح عنها حدث الاتفاق عليها بين المخرج السدير مسعود، ومحمد المصرى، بسبب مناسبتهم للشخصية من كتابتها".

و أختتم عابد: "أتمنى أن يحب المشاهدين مسلسل موعد مع الماضى، ويتفاعلوا مع الأحداث والشخصيات على مدار الـ 8 حلقات، كما أننى متحمس لـ رؤية ما عملنا عليه يتحول لـ صورة متكاملة".