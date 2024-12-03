مروة صبري: إنتو قاعدين على السقطة واللقطة لشيرين عبد الوهاب

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أحمد جودة - القاهرة - قدمت الإعلامية مروة صبري دعمها للفنانة شيرين عبد الوهاب، عقب الانتقادات التي طالتها بسبب زلة لسان خلال حفلها الأخير في الكويت أثناء حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم.

وقالت مروة صبري خلال تقديم برنامجها "قعدة ستات" الذي يتم عرضة عبر شاشة ألفا: "شيرين بعفويتها وتلقائيتها كانت عايزة تعمل حاجة كويسة ومحترمة واتقلبت ضدها، بعد ما سلمت على جمهورها قالت يا جماعة هطلب منكم حاجة بسيطة جدا، نقرا الفاتحة للملحن محمد رحيم، اللي اشتغلت معاه أعمال كتير".

مروة صبري عن شيرين عبد الوهاب: زلة لسان وفي لحظتها قالت أنا آسفة وبعتذر

وتابعت: "بعد ما الناس قرأت الفاتحة قالت أنا عايزاها تكون سيئة جارية، هي عايزة تقول صدقة أو حسنة جارية، زلة لسان وفي لحظتها قالت أنا آسفة وبعتذر".

وأضافت حديثها قائلة: "الست غلطت في كلمة وقالت آسفة، وارد جدا أي حد في الدنيا يغلط، عايز يقول حاجة فيقول حاجة تانية، أكيد هي مش قصدها، إنتو قاعدين على السقطة واللقطة لشيرين عبد الوهاب، وبدل ما نقول لها برافو ونشجعها لازم نهدمها".

ووجهت مروة صبري رسالة لشيرين عبد الوهاب قائلة: "برافو إنك بدأت تشتغلي، وقررتي ما تشركيش جمهورك في مشاكلك الشخصية، وتشاركيه فنك وصوتك الحلو".