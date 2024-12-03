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حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه “جوانا حنين”

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أحمد جودة - القاهرة - حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه “جوانا حنين”

الكابو حميد الشاعري
الكابو حميد الشاعري

 

 

طرح الكابو حميد الشاعري أغنيته الجديدة “جوانا حنين” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، مفاجئًا جمهوره بالأغنية التي تزامنت مع احتفالات الجمهور بعيد ميلاده.

 

تفاصيل أغنية "جوانا حنين"

حيث جاءت الأغنية تحمل عنوانًا يعكس الحنين إلى الماضي، و تعد الأغنية من كلمات هيثم نبيل وكريم سامي، بينما قام حميد الشاعري نفسه بالغناء، والتلحين، والتوزيع.

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الكايو حميد الشاعري

و لقد حظيت الأغنية بإشادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الجمهور عن إعجابهم بالكلمات والألحان، مطالبين الشاعري بمزيد من الأعمال الجديدة.

 


كلمات أغنية "جوانا حنين" لحميد الشاعري

و تقول كلمات أغنية “جوانا حنين": “مين جواه مش باني مكان يهرب ليه ويروح لزمان لسنين وحشاه شاف فيها حياة وأمان ضحكة ما بين أصحاب وهزار حب قديم بيقيد النار حلم وعشناه ومشينا معاه مشوار يا سنين جوانا حنين لأجمل أيام ولناس غاليين فاكرين دايمًا فاكرين لو غابوا سنين دايمًا عايشين”.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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