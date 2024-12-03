نورهان: كتبت فى وصيتى أن أتبرع ببعض من أعضاء جسمى

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة نورهان عن الأزمة الصحية التي كانت تمر بيها الفترة الأخيرة وذلك خلال إستضافتها في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمة الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة الحياة.

قالت نورهان إنها تعانى من أزمة صحية وكنت أحتاج إلى إجراء عملية دقيقة، ووقتها كتبت وصيتى، وكنت ادعى ربنا بالشفاء، وفى هذه الفترة ذهبت إلى الدكتور ونصحنى بإن أقوم بإجراء العملية حتى لا تكون هناك مضاعفات فى المستقبل، ولكنى خفت على ابنى معاذ من خطورة إجراء العملية وان فابتعد عنه فرفضت، وأنا والحمد لله مبسوطة فى حياتى ورفضت أن إجراء العملية

وتابعت حديثها قائلة: “كتبت فى وصيتى أن أتبرع ببعض من أعضاء جسمى طبقا لما هو مسموح به كصدقة، وأعطيتها للمحامية ورفضت إجراء العملية بسبب ابنى".

وتحدثت نورهان عن فكرة الأمومة في حياتها قائلة: “كان نفسى يكون عند بنت مع ابنى معاذ وأنا تعلمت ودرست كيفية تربية الأطفال، وكنت اشتغل مدرسة فى المدرسة التى بها ابنى وأنا عيشت حياتى وحيدة وابنى وحيد ومتعلقة جدا به وأنا خريجة آداب إنجليزى ووجدتهم يطلبوا منى أن أشتغل مدرسة بالمدرسة، وأنا أحب العب والاستماع بالحياة”.