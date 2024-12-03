نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام نبيل تعلن انضمامها لمسلسل "المداح" الجزء الخامس في دراما رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الفنانة المصرية ريهام نبيل عن انضمامها إلى أسرة مسلسل "المداح" في جزئه الخامس، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك. وشاركت ريهام صورة لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، حيث أبدت سعادتها الكبيرة بهذه الخطوة، مؤكدة على أنها تتطلع لتقديم دور مميز يضيف إلى مشوارها الفني.

تعتبر سلسلة "المداح" من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تجمع بين الدراما والتشويق، وتتناول العديد من القضايا الاجتماعية والدينية. يُذكر أن الجزء الرابع من المسلسل قد حقق نسب مشاهدة عالية، مما زاد من توقعات الجمهور حول ما سيقدمه الجزء الخامس.

ريهام نبيل، التي أثبتت موهبتها في العديد من الأعمال السابقة، تعبر عن شغفها بالتمثيل ورغبتها في تطوير أدائها. وفي تعليقها على الصورة، قالت: "متحمسة جدًا لهذا العمل وآمل أن ينال إعجابكم جميعًا".

وتعمل ريهام جنبًا إلى جنب مع مجموعة من أبرز نجوم الدراما في مصر. تفاعل الجمهور مع خبر انضمامها كان إيجابيًا، حيث أبدى الكثيرون حماسهم لرؤية ما ستقدمه في هذا العمل الدرامي المميز.



يذكر أن آخر أجزاء المسلسل كان بعنوان "المداح: أسطورة العودة"، وعرض في موسم رمضان 2024، من بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، إخراج أحمد سمير فرج.

