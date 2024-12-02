نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبيرة الفلك وفاء حامد: تحركات عطارد قد تؤثر على تركيز الأفراد وزيادة الحوادث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت خبيرة علم الأبراج والفلك وفاء حامد، أن كوكب عطارد، المعروف بتأثيره الكبير على التواصل والتفكير، سيدخل في مرحلة من التحركات المؤثرة التي ستترتب عليها تداعيات إيجابية وسلبية بدءًا من 25 نوفمبر حتى 15 ديسمبر 2024.



وبيّنت حامد أن هذه التحركات قد تتسبب في ضعف التركيز وصعوبة اتخاذ القرارات الحاسمة، مما قد يؤثر سلبًا على التواصل سواء على الصعيد الشخصي أو المهني، وأضافت أن الفترة قد تشهد أيضًا أعطالًا في وسائل الاتصال، فضلًا عن زيادة احتمالية وقوع حوادث السرقة وحوادث السير، بالإضافة إلى سرقة الصفحات الشخصية على الإنترنت.



زيادة حالات سوء الفهم



وأكدت أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادة في حالات سوء الفهم أو تأخير في إتمام بعض المعاملات، مشددة على ضرورة توخي الحذر واللجوء إلى وسائل التواصل التقليدية لتفادي أي لبس أو سوء فهم.



ونصحت بضرورة تجنب اتخاذ قرارات مصيرية حتى انتهاء تأثير هذه التحركات الفلكية، مؤكدة على أهمية استثمار الوقت في التفكير العميق والإعداد لخطوات مستقبلية أكثر استقرارًا.



توقعات شهر ديسمبر 2024



كما استعرضت وفاء توقعاتها الفلكية لشهر ديسمبر، مشيرة إلى أن برج السرطان سيشهد تحولات إيجابية، حيث سيكون مواليد هذا البرج أمام فرص واعدة لتطوير الذات والنجاح في المشاريع المهنية.



وأوصت بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع بعض التحديات، مثل قص الشعر، الخضوع لعمليات التجميل، أو توقيع العقود، وفي حال الضرورة لإبرام أي عقد، شددت على ضرورة دراسته بعناية لضمان اتخاذ قرارات مدروسة.



الأبراج الأكثر حظًا مع نهاية 2024



كما أكدت وفاء أن الأبراج الأكثر حظًا في مجالات النجاح، المال، والقوة هي 'القوس، الحمل، الأسد، الميزان، والدلو'، وذلك نتيجة تواجد الشمس في برج القوس حتى 21 ديسمبر، وتراجع كوكب المريخ في برج الأسد بدايتًا من 8 ديسمبر وسيكون تراجع سلبي حتي يستقر في برج السرطان، بالإضافة إلى ولادة قمر جديد في برج القوس بتاريخ 1 ديسمبر.



وأشارت وفاء حامد، إلى أن شهر ديسمبر قد يكون مرهقًا للبعض، حيث قد يواجه مواليد بعض الأبراج ضغوطًا نفسية وزيادة في المسؤوليات، وذلك بسبب وجود الشمس في برج القوس، وتشمل هذه الأبراج: 'الجوزاء، العذراء، الجدي، والحوت'.