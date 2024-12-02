"معسلة يا".. معرض فني يحتفي بعربة البطاطا المصرية بروح إبداعية

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، لإطلاق معرض الفن التشكيلي "معسلة يا" الذي تنظمه مجموعة فناني "اللقطة الواحدة".

يُفتتح المعرض مساء بعد غد الأربعاء في قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر، في إطار دعم وزارة الثقافة للفنانين والمبدعين.

75 عملًا بخامات متنوعة

يضم المعرض 75 عملًا فنيًا متنوعًا بخامات متعددة تشمل الأكريليك، الفحم، الباستيل، التصوير الزيتي، والطباعة.

يقدم 50 فنانًا محترفًا وهواة تصوراتهم الفنية لعربة البطاطا المصرية وبائعها، في إطار يعكس الهوية الشعبية من خلال الرسم المباشر بشوارع القاهرة.

يشكل هذا الموضوع عنصرًا أساسيًا في رؤية المجموعة التي تركز على تفاصيل الحياة اليومية بأسلوب فني فريد.

ورش فنية على هامش المعرض

يتضمن المعرض أيضًا تنظيم مجموعة متميزة من الورش الفنية، يقدمها نخبة من كبار الفنانين بمشاركة الحضور.

تهدف هذه الورش إلى تبادل الخبرات الفنية وتعزيز التفاعل بين الفنانين والجمهور، مما يعزز من قيمة المعرض كحدث ثقافي متكامل.

تاريخ مجموعة "اللقطة الواحدة"

تأسست مجموعة "اللقطة الواحدة" عام 2000 تحت إشراف الفنان الدكتور عبد العزيز الجندي، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.

تضم المجموعة عددًا كبيرًا من الفنانين المحترفين والهواة الذين يعملون على توثيق اللحظات الحياتية اليومية بطريقة فنية مبتكرة.

وقد أثبتت المجموعة حضورها في العديد من المعارض من خلال مواضيعها المميزة وتقنياتها المختلفة.

تعزيز الهوية الفنية والثقافية

يمثل معرض "معسلة يا" فرصة لتسليط الضوء على الهوية الفنية والثقافية المصرية من خلال موضوع بسيط لكنه غني بالدلالات البصرية والتاريخية، ويعكس الحدث مدى اهتمام وزارة الثقافة بدعم الإبداع الفني وتعزيز التواصل بين الفنانين والجمهور في إطار بيئة فنية نابضة بالحياة.