نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رماد من زمن الفتونة".. عرض مسرحي يسلط الضوء على قوة المرأة ومجتمع الفتوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة الثقافة المصرية، من خلال دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، تقديم العرض المسرحي "رماد من زمن الفتونة" لفرقة فرسان الشرق للتراث.

العرض، الذي انطلق على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، من إخراج وتصميم كريمة بدير، وتأليف درامي محمد فؤاد، يقدم تجربة فنية جديدة تستعرض جوانب مختلفة من المجتمع المصري التقليدي.

حكاية المرأة ومجتمع الفتوات

يتناول العرض فكرة هيمنة الأنثى في مجتمع الفتوات، مسلطًا الضوء على تفاصيل الحارة المصرية والصراعات الداخلية والخارجية التي تواجهها المرأة في سبيل إثبات دورها في التغيير والتأثير داخل محيطها.

يُبرز العرض رؤية جديدة لديناميكية القوة والسيطرة من منظور المرأة، ويعكس دفاعها عن قيم الحرية والمساواة وسط ضغوط المجتمع التقليدي.

فريق عمل متألق

يضم العرض نخبة من الفنانين، حيث تجسد ياسمين سمير بدوي دوري "المؤنث والغجرية"، ويشارك عبد الرحمن دسوقي ونادر جمال في دور "رجل التكوين" بالتناوب. يؤدي إبراهيم خالد ومحمد هلال دور "الفتوة"، بينما تجسد نوران محمد دور الأم. تشارك دنيا محمد وفاطمة محسن بالتناوب في دور "شرابة"، مع أدوار إضافية لكل من نور عمرو، أحمد عاطف، وأشرف كوداك.

فرسان الشرق

تأسست فرقة فرسان الشرق للتراث عام 2009، بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته بأسلوب فني معاصر من خلال تصميمات وتابلوهات درامية مبتكرة. انضمت الفرقة لاحقًا إلى فرق دار الأوبرا المصرية، وقدمت أول أعمالها بعنوان "الشارع الأعظم".

منذ ذلك الحين، واصلت الفرقة تقديم عروض مميزة نالت إعجاب الجمهور، مثل عرض "بهية" الذي حصد جائزة أفضل عرض وأفضل تمثيل في مهرجان المسرح الحر بالأردن عام 2019.

عروض متجددة وحضور قوي

يستمر العرض المسرحي "رماد من زمن الفتونة" مساء يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 ديسمبر الجاري على مسرح أوبرا الإسكندرية، مؤكدًا التزام وزارة الثقافة بتقديم أعمال إبداعية تثري المشهد الفني وتلامس قضايا المجتمع.