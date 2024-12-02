نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الثقافة تُثري الساحة الفنية بعرض ستة أفلام قصيرة في نادي سينما الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن جهود وزارة الثقافة لتقديم محتوى فني يُثري المشهد الإبداعي في مصر، تُنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعالية مميزة في إطار التعاون مع مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير. يُقدم نادي سينما الأوبرا عرضًا خاصًا لستة أفلام قصيرة تجمع بين الروائية والتسجيلية، في خطوة تسلط الضوء على إبداعات السينمائيين الشباب وتدعم مواهبهم.

عرض مميز للأفلام القصيرة



في السابعة من مساء يوم الثلاثاء 3 ديسمبر، يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية لقاء جديدًا ضمن أنشطة نادي السينما. سيتم عرض ستة أفلام قصيرة تحمل طابعًا مميزًا، وهي "احترس من الوحش" للمخرج عبد الرحمن حمد،"الترعة" للمخرج جاد شاهين،"توك توك" للمخرج محمد خضير، "أقولك على سر" للمخرج محمد علوي، "غريب في بيتي" للمخرج أحمد صابر، "تروكاج" للمخرج أحمد هاني.

هذه العروض تسلط الضوء على قضايا اجتماعية وثقافية متنوعة بأساليب مبتكرة ورؤى إبداعية.

حوار مفتوح مع صناع الأفلام



عقب انتهاء العروض، يُنظم لقاء فكري يُتيح للجمهور فرصة الحوار مع مخرجي الأفلام، اللقاء من إعداد نورا غنيم ويجمع عددًا من الشخصيات البارزة، مثل:

المخرج محمد محمود، رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الناقد محمد أحمد، نائب المدير الفني للمهرجان، الناقد محمد نبيل، المستشار الفني للمهرجان والذي سيتولى إدارة النقاش.

هذا الحوار يهدف إلى تبادل الأفكار والرؤى بين صناع الأفلام والجمهور، مما يُعزز من فهم التجارب السينمائية المقدمة ويُبرز التحديات التي واجهها المبدعون خلال أعمالهم.

تعزيز الثقافة السينمائية



يُعد نادي سينما الأوبرا منصة حيوية تدعم الإبداع السينمائي وتُشجع على تبادل الخبرات. هذه الفعالية تؤكد على دور وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية في إثراء المشهد الفني، ودعم المواهب الشابة، وتعزيز التواصل بين المبدعين والجمهور.