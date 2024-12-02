نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم وفاتها.. سامية جمال تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة الراحلة سامية جمال تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما صادف أمس الأحد الموافق 1 ديسمبر ذكرى وفاتها، حيث رحلت في مثل هذا اليوم من عام 1994.

سامية جمال

معلومات عن سامية جمال



اسمها الحقيقي زينب خليل إبراهيم محفوظ، وهي من مواليد بني سويف جنوب القاهرة، ظهرت في أواخر الأربعينات من القرن العشرين وعرفت باسم سامية جمال.

أهم الأعمال الفنية لـ سامية جمال



تركت سامية جمال الكثير من الأعمال الناجحة أبرزها انتصار الشباب، ممنوع الحب، على مسرح الحياة، خفايا الدنيا، من فات قديمه، البؤساء، رصاصة في القلب، ابنتي، من الجاني، الحب الأول، وشاركت برقصة لمدة ثلاث دقائق في الفيلم الأمريكي وادي الملوك عام 1954 ومثّلت دور البطولة في الفيلم الفرنسي علي بابا والأربعين حرامي عام 1954، وقامت بدور "مرجانة".