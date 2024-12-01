غادة إبراهيم: “نفسي أتجوز راجل صعيدي.. وأنا أحلى من نانسي عجرم وشبه منى زكي'

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن أمنياتها في الزواج، قائلة إنها تتمنى الارتباط برجل صعيدي، لما يتمتع به من صفات الرجولة والشهامة. وأضافت خلال حديثها في برنامج في قعدة صفا مع الإعلامية صفاء جلال على قناة “Ten”: “ممكن أتجوز واحد أصغر مني في السن، بس بشرط ميبنش عليه إنه صغير”.

وأشارت غادة إلى ثقتها الكبيرة بجمالها، قائلة: “أنا أحلى من نانسي عجرم، وفي عيوني شبه منى زكي”. وتطرقت للحديث عن زميلتها الفنانة منى زكي، معربة عن إعجابها بموهبتها، وتوقعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا بفيلمها الجديد الست.

تفاصيل برنامج “قعدة صفا”

برنامج في قعدة صفا يُعرض يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 3 عصرًا على قناة “Ten”، وهو من إنتاج شركة In Media. يستضيف البرنامج نجوم الفن والمجتمع، ويسلط الضوء على حياتهم وآرائهم في أجواء تجمع بين الترفيه والصراحة.