محمد سامي يكشف عن رأيه في لقب نمبر وان

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج محمد سامي رأيه في لقب نمبر وان في مجال الإخراج، وذلك ضمن بودكاست حكاوي مع أمل الحناوي على يوتيوب.

رأي محمد سامي في لقب نمبر وان

وقال محمد سامي: نمبر وان هو الشخص المطلوب من الجمهور فبالتالي السوق يحدد أنه الأعلى أجرًا، وماينفعش أقول على نفسي نمبر وان في الإخراج في ظل تواجد مخرجين على الساحة يستحقون ذلك وأنا من جمهورهم ومازالت لم أحقق نجاحات كثيرة أطمح لها.

محمد سامي يرغب في تحقيق النجاح بالسينما

واضاف محمد سامي: أرغب في تحقيق النجاح في السينما وفي صناعة المسلسلات القصيرة، وماينفعش أقول على نفسي نمبر وان في وجود مخرجين كبار زي شريف عرفة وطارق العريان، بالإضافة إلى مخرجة مهمة ومؤثرة مثل كاملة أبو ذكري، كبيرة ومهمة ومؤثرة.

أحدث أعمال محمد سامي

من ناحية أخرى، ينافس المخرج محمد سامي في موسم دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسل إش إش، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، يشارك بجانب مي عمر في بطولته، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إنتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، وطارق النهري، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

كما ينافس أيضا بمسلسل سيد الناس، يدور في إطار شعبي تشويقي، يضم في قائمة أبطاله نخبة من النجوم مع عمرو سعد، ومنهم أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، منة فضالي، طارق النهري، وياسين السقا، والعمل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال محمد سامي

وكان آخر أعمال محمد سامي هو مسلسل نعمة الأفوكاتو الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2024، فيما يضم العمل كلا من مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبورية وعماد زيادة، يتكون من 16 حلقة ودارت أحداثه حول شخصية نعمة المحامية الذكية - وقدمت دورها الفنانة مي عمر- إذ تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الذي يخونها ويسرقها، كما تركت مكتب المحاماة الذي تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها داخل قهوة بلدي.