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أحمد جودة - القاهرة - 20 ديسمبر.. محمد فؤاد يحيي حفلًا غنائيًا في دبي

يستعد النجم محمد فؤاد لإشعال أجواء دبي بحفل غنائي مميز يوم 20 ديسمبر، حيث سيأخذ جمهوره في رحلة موسيقية بين أروع أغانيه القديمة والجديدة التي يعشقها الجميع، وهذا الحفل مليئ بمفاجآت خاصة تضيف مزيدًا من الحماس لهذه الليلة الإستثنائية.

النجم الكبير محمد فؤاد



و لقد أضاء محمد فؤاد أجواء حفل زفاف ابن شقيقه عبد العزيز مؤخرًا، وسط حضور عدد من الأصدقاء والمقربين، وتفاعل الجميع مع فؤاد وأغانيه التي أضفت أجواءً مميزة على الحفل، حيث قدم أغنيته الشهيرة “يا أصلي” و”كامننا”، لتكتمل الفرحة بتفاعل العروسين والحضور مع صوته وأدائه المميز.

و شهد حفل زفاف ابن شقيق محمد فؤاد حضور نخبة من نجوم الفن والشخصيات العامة، من بينهم طاهر أبو زيد، ومنال سلامة، وهاني رمزي، ومصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، إضافة إلى الفنان إيهاب توفيق، مما أضفى رونقًا خاصًا على المناسبة.

و من ناحية أخرى، تألق محمد فؤاد في حفل ضخم ضمن فعاليات مهرجان العلمين تحت شعار “كاسيت 90”، حيث قدم أداءً مميزًا لاقى استحسان الجماهير وحقق نجاحًا كبيرًا.

آخر أعمال الفنان محمد فؤاد

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فؤاد كانت أغنية "من أول يوم"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان كريم عبدالوهاب، ولقد لاقت رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي عند طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كلمات أغنية "من أول يوم" لمحمد فؤاد

من أول يوم جيت الدنيا

وأنا عيني عليك ثانية بثانية

أنا جنبك دايمًا أنا سندك

هافضل سندك ضهر بيحميك

ولما كبرت شويه شويه

أنا كنت بشيلك في عينيا

ده أنا من قبل ما يوم تحتاجني

أو تندهلي وأنا مستنيك

من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك

من أول يوم وأنا دايمًا حاسس أيه جواك

من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك

من أول يوم وأنا دايمًا حاسس أيه جواك

من أول يوم وأنا دايمًا فاكرك مش بنساك

أيام صعبة وأيام أحلى

مع بعض أحنا مشينا الرحلة

أنا كنت معاك خطوه بخطوه

عايزك أقوى ما أنا قوتي بيك

من أول يوم حسيت تعبك

أنا كنت معاك واقف جنبك

أنا عمري ما غمضت عينيا حتى شويه

من خوفي عليك

من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك

من أول يوم وأنا دايمًا حاسس أيه جواك

من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك

من أول يوم وأنا دايمًا حاسس أيه جواك

من أول يوم وأنا دايمًا فاكرك مش بنساك