بعد ربع قرن.. عمرو دياب يجيب على سؤال قديم: هل عاشت أغانيه لأكثر من عشرين عامًا؟

القاهرة - محمد ابراهيم -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم الكبير عمرو دياب في لقاء قديم مع الإعلامي عماد أديب.



اللقاء كان عام ١٩٩٦ قبل طرح ألبوم نور العين مباشرة وخلاله سألت متصلة عمرو دياب حول إمكانيه أن يسمع الجمهور أغانيه بعد عشرين عاما ؟!.



وأجاب عمرو أن هذا الأمر يحدده الزمن والجمهور وأنه كفنان دوره أن يجتهد ويقدم أفضل ما لديه ويترك الحكم للجمهور.



الجميل أن رواد مواقع التواصل ربطوا بين إجابه عمرو في هذا اللقاء وفيديو آخر له وهو يغني أغنية "وغلاوتك" التي صدرت عام ١٩٩٨ أي قبل ٢٦ عاما، وخصوصا أنها عادت لتتصدر التريند مثل العديد من أغاني الهضبة التي مر على صدورها أكثر من عشرين عاما ومازال الجمهور يرددها وكأن الزمن أجاب على السؤال الذي سُئله في اللقاء التليفزيوني القديم.

ومن ناحية أخرى أحيا النجم عمرو دياب حفلا كبيرا في هاربر دبي وسط حضور جماهيري غفير.

وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته التي رددها معه الجمهور على مدار ساعتين.

على جانب آخر مازال النجم عمرو دياب يتصدر قائمة الفنانين الأعلى استماعا على منصة أنغامي للعام السابع على التوالي.

وأعلنت أنغامي قائمة الفنانين والأغاني الأعلى استماعا لعام ٢٠٢٤، حيث تصدر الهضبة قائمة الأغاني الأعلى استماعا بأغنية "مكانك" وكذلك أعلى ألبوم استماعا خلال العام وهو ألبوم "مكانك" كما تصدر الهضبة قائمة الفنانين الأعلى استماعا خلال عام ٢٠٢٤.



