فن ومشاهير

أحمد جمال يرفع شعار كامل العدد بحفل موسم الرياض

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

أحيا النجم أحمد جمال حفله الأول ضمن فعاليات موسم الرياض، ورفع شعار كامل العدد، وقدم خلاله باقة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معها الحضور منها اضحكي وخطير خطير ونشيد العاشقين وعدى كل الكلام وغيرها.

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وأعرب أحمد جمال عن سعادته بالغناء للمرة الأولى في موسم الرياض، مضيفا بأنه مبسوط بتفاعل الجمهور مع أغانيه.

آخر أعمال أحمد جمال 

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد جمال، هي أغنية "عدى كل الكلام"، التي اكتسح بها موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ولاقت إعجاب وتفاعل الجمهور.

 

أغنية "عدى كل الكلام" غناء أحمد جمال ومن كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.

 

كلمات أغنية "عدى كل الكلام" 

 

وتقول كلمات الأغنية: جماله ده محدش يتخيله بلاقي نفسي بحب أبصله، ده لو يطلب نجمة من السما يشوف نفسه في ايه وانا هعمله  ده محتاج ١٠٠ فنان يرسمه، يجوا بقى الباقيين يتعلموا مفيش منه اتنين في الدنيا دي ده جنبه الحلوين يستسلموا، عدى عدى عدى كل الكلام ده انا شوفته مرة واحدة اتشديت قوام م الفرحة قلبي يومها، مرضيش ينام حصلت مفاجأة فجأة اتعلقت بيه لا واللي زاد وغطى ع الجمال ده تقيل بشكل زي ما الكتاب ما قال، بيغيروا منه طبعًا كل الجُمال، مش لاقي حتى نص غلطة فيه شقي شقاوة واهو ده اللي مميزة كلامي قبل ما اقابله بجهزه، ده خلى الساكتين يتكلموا وخلى الهاديين يتنرفزوا، عليه طريقة هى اللي بحبها عيونه انا مش بشبع منها لقيت نفسي وروحت معاه انا ده حاجة كده جيالي في وقتها، عدى عدى عدى كل الكلام، ده انا شوفته مرة واحدة اتشديت قوام م الفرحة قلبي يومها مرضيش ينام، حصلت مفاجأة فجأة اتعلقت بيه لا واللي زاد وغطى ع الجمال ده تقيل بشكل زي ما الكتاب ما قال، بيغيروا منه طبعًا كل الجُمال مش لاقي حتى نص غلطة فيه مش لاقي حتى نص غلطة فيه.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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