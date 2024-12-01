هل تتخلى صبا مبارك عن محمد علاء.. تفاصيل الحلقة 26 من وتر حساس

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الجمهور عرض الحلقة 26 من وتر حساس اليوم، والذي من المتوقع أن تشهد تصاعد كبير بالأحداث خاصة بعد نهاية الحلقة الماضية بعد ما أصبحت الحرب بين كاميليا (إنجي المقدم) وسلمى (صبا مبارك) على أشدها، حتى تجبر الأخيرة على ترك زوجها رشيد (محمد علاء)، وينتظر الجمهور معرفة هل ستحسم بالفعل كاميليا الحرب لصالحها.

هل سيُكشف سر محمد علاء؟



ومن جهة أخرى هل ستكشف إنچي المقدم السر الذي يخفيه عنها زوجها محمد علاء وذلك بعد ما اكتشفت أنه ينتحل اسم وهوية غير هويته وقاربت على الإيقاع به.

أحداث وتر حساس

وأوضح وائل فرج في تصريحات صحفية،أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، حول خبايا النفس البشرية في العلاقات بين أقرب الناس، مضيفًا: على سبيل المثال ممكن تتعامل مع شخص معين بطريقة معينة ولكن تكتشف بعد فترة أنه بقى حد تاني لما ضغطت على الوتر الحساس اللي كان مخبيه عن الناس.



فريق عمل “وتر حساس”



مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.

آخر أعمال صبا مبارك





وكان آخر أعمال صبا مبارك هو مسلسل "لحظة غضب"، وهو مكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.





آخر أعمال صبا مبارك السينمائية





وايضا شاركت في فيلم السرب الذي طرح مؤخرا بدور العرض السينمائي، وهو بطولة كلًا من: مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، صبا مبارك، أحمد السقا، شريف منير، محمد ممدوح، دياب، أحمد حاتم وعدد من الفنانين، وتأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال، وهو فيلم حربي يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات