اليوم..جنات تطرح أغنية "كأنك روح" بتوقيع مدين

القاهرة - محمد ابراهيم - تنتظر المطربة المغربية جنات طرح أحدث أغانيها والتي بعنوان "كأنك روح " اليوم الأحد بتوقيع الملحن مدين والشاعر أحمد عيسى والموزع أحمد عادل وميكس وماستر هاني محروس.



آخر أعمال جنات



طرحت جنات آخر أغنياتها بعنوان "خلصتني" وهى من كلمات أحمد المالكي، ومن ألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين، وتقدم فيها جنات لونًا موسيقيًا مختلفًا عن أغنياتها الأخيرة.



كلمات أغنية خلصتني

خلصتني

لا واللهِ مفيش ولا ضيقة ولا حاجات من دي

لو زعلان يبقي انت لازمني وفارق عندي..

انا دلوقتي بشوفك هوا مالهوش تأثير

واحد زي الدنيا بحالها في منه كتير...

خلصتني منك وأنا جنبك

علمتني استغني ف قربك

ندمتني علي تعبي عشانك

ياللي بإيدي طلعت لفوق..

جرئتني عاللي بيضعفني

حررتني ماللي مكتفني

عرفتني سكة نسيانك

شكرًا قوي خلتني أفوق

كنت معايا كإني لوحدي وخوفي قاتلني

شوف كم مرة طلبت وجودك وبتخذلني

وانا دلوقتي بشوفك أذي مابيوجعنيش

نرجع ايه ماتبطل بقي ماتضحكنيش..