أبرز العروض المتأهلة للدورة 15 في مسقط بمهرجان المسرح العربي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الهيئة العربية للمسرح عن العروض التي تأهلت للمشاركة في الدورة الخامسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، والذي يُنظم بالتعاون مع وزارة الثقافة والتراث والجمعية العمانية للمسرح، خلال الفترة من 9 إلى 15 يناير 2025 في العاصمة مسقط، وقد تم اعتماد 175 طلبًا للمشاركة، ليتم اختيار 15 عرضًا فقط بعد منافسة قوية.

لجنة الاختيار والمعايير



تشكلت لجنة المشاهدة والاختيار برئاسة الدكتور يوسف عايدابي من السودان، وعضوية كل من جبار جودي (العراق)، خالد جلال (مصر)، هزاع البراري (الأردن)، ويوسف الحمدان (البحرين). عملت اللجنة وفق معايير دقيقة لتقييم العروض بناءً على الاستمارة المخصصة للمهرجان.

العروض المتأهلة للمسار الأول



تتنافس العروض التالية على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي:

أسطورة شجرة اللبان - سلطنة عمان

البخارة - تونس

الملجأ - الأردن

بين قلبين - قطر

ريش - فلسطين

سيرك - العراق

غصة عبور - الكويت

كيف نسامحنا؟ - الإمارات

ماكبث المصنع - مصر

هُمْ - المغرب

العروض المتأهلة للمسار الثاني



تضم القائمة عروضًا بارزة منها:

ذاكرة صفراء - السعودية

عد عكسي - سوريا

نساء لوركا - العراق

هاجّة (بوابة 52) - تونس

تصريحات الأمين العام للهيئة



أكد الأمين العام إسماعيل عبد الله أن المهرجان يمثل منصة هامة للمسرحيين العرب لإبراز إبداعاتهم، مشيدًا بالمستوى الرفيع للعروض المشاركة. كما أعرب عن تقديره للجنة الاختيار لما بذلته من جهود مضنية لاختيار الأفضل.

استعدادات مكثفة في مسقط



تتواصل الاستعدادات في سلطنة عُمان لتوفير أفضل الظروف للعروض والفعاليات الفكرية الموازية، التي ستُعلن تفاصيلها قريبًا.