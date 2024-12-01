في هذا الموعد.. أبطال وصناع "الحريفة2 " يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل أبطال صناع فيلم "الحريفة 2" الريمونتادا، بالعرض الخاص للفيلم قبل طرحه بالسينمات، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 ديسمبر، لينضم لقائمة المنافسة التي يشهدها شباك تذاكر دور العرض السينمائية في الفترة الحالية.

الحريفة 2

تفاصيل فيلم "الحريفة2"

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة " الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".

أبطال وصناع فيلم "الحريفة2"

وفيلم "الحريفة 2" تحت اسم الريمونتادا من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.