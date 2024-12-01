نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت فيلم "الست".. ضيوف شرف من العيار الثقيل يجتمعون لإحياء أسطورة كوكب الشرق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الشركة المنتجة لفيلم "الست" عرض 18 دقيقة من العمل في مهرجان مراكش السينمائي الدولي، كخطوة تمهيدية لإطلاق الفيلم.

يُتوقع أن يبدأ عرض الفيلم في دور السينما بمصر ودول الخليج في يونيو المقبل كموعد مبدئي.

منى زكي وتجسيد مرحلة عمرية محددة من حياة أم كلثوم



تقدم الفنانة منى زكي شخصية "كوكب الشرق" أم كلثوم في مرحلة عمرية معينة، حيث يركز الفيلم على جزء محدد من حياتها بدلًا من تقديم سيرتها الذاتية بالكامل.

هذا الأسلوب يضيف بعدًا دراميًا فريدًا ويعكس جوانب محددة من شخصيتها ومسيرتها.

أدوار رئيسية تُبرز الشخصيات المؤثرة في حياة أم كلثوم



يجسد الفنان سيد رجب شخصية إبراهيم البلتاجي، والد أم كلثوم، وهو الدور الذي قدمه سابقًا الفنان الراحل حسن حسني في مسلسل "كوكب الشرق".



كما يقدم الفنان أحمد خالد صالح شخصية شقيقها الشيخ خالد البلتاجي، الذي كان داعمًا لها في مسيرتها حتى وفاته أثناء علاجها من الغدة الدرقية في ألمانيا.



أما الفنان محمد فراج فيلعب دور الشاعر أحمد رامي، الذي كتب العديد من أغانيها وكان يحمل مشاعر حب استثنائية تجاهها.

عمرو سعد وجمال عبد الناصر في العمل



يشارك الفنان عمرو سعد في الفيلم من خلال تجسيد شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، في إشارة إلى العلاقة الوثيقة بينه وبين أم كلثوم وتأثيرها الكبير على الوجدان الوطني خلال تلك الحقبة.

أدوار ضيوف الشرف تضفي عمقًا إضافيًا



تجسد الفنانة أمينة خليل شخصية سيدة أرستقراطية تظهر كضيفة شرف في حفلات أم كلثوم.

كما يشارك في الفيلم نخبة من النجوم كضيوف شرف، منهم أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، نيللي كريم، وعمرو سعد، مما يضيف للعمل أبعادًا درامية وإبداعية.

فيلم الست

فريق العمل والإنتاج



الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويضم نخبة من النجوم مثل سيد رجب، محمد فراج، أحمد خالد صالح، وتامر نبيل.

بإبداع هذا الفريق، يُتوقع أن يصبح فيلم "الست" علامة فارقة في الأفلام التي تسلط الضوء على السيرة الذاتية لشخصيات تاريخية.

إعلان الكواليس يزيد الترقب



نشرت الشركة المنتجة صورة من كواليس الفيلم كخطوة للترويج للعمل، حيث أظهرت الصورة جوانب من التحضيرات المكثفة لضمان تقديم عمل يعكس حياة أم كلثوم بشكل يليق بمكانتها كأيقونة فنية خالدة.